وافد مصاب بفيروس كورونا يلوث ريالات سعودية

المستقلة /ألقت الأجهزة الأمنية السعودية في الطائف القبض على وافد مصاب بفيروس كورونا ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم متعمدا بتلويث قطع معدنية من النقود كانت بحوزته عن طريق البصق عليها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للشاب تحت وسم “مصاب يلوث الريالات” وسط خوفهم وصدمتهم.

واستنكر مغردون عبر تويتر العمل الذي قام به الوافد وهو من الجنسية الفلسطينية يعمل في محل للدواجن في الطائف، كما وصفوا فعلته بالمنافية للأخلاق الإنسانية بحسب تعبيرهم مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات بحق الرجل.

قال أحد المعلقين: “المشكلة مو هنا، المشكلة انو هذا موظف في محال أغذية يا عالم كم شخص أكل من يده.. القصاص قليل بحقه”.

وطالب مغردون من جميع المطاعم ومحلات الأغذية بأخذ كافة تدابير الحيطة والحذر خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة من ضعفاء النفوس ومن تسول لهم أنفسهم نشر المرض في المجتمع.

وغرد أحد المتابعين: “اقترح على وزارة الصحة بالتعاون مع البلديات إجبار المطاعم على إغلاق أكياس الوجبات بدباسة أو تغليفها بأي طريقة قبل إرسالها مع سائقين (تطبيقات التوصيل المعروفة وغيرها، لضمان عدم تلويث الأكل قبل استلامه بقصد أو بدون قصد”.

ونشر آخرون فتوى جديدة للشيخ عبد الله المنيع تفيد بمعاقبة من يقوم بنقل فايروس كورونا عمدا بالقتل تعزيرا، فيما أكد مراقبون أنه سوف يتم اتخاذ إجراء صارم بحقه .

وعلق آخر: “أسئلة كثيره ومحيرة هل هو بكامل قواه العقلية يوم يتصرف هالتصرف؟ ما الفائدة انه يوثق هالحركة من لاشيء؟ عجيب وغريب بنفس الوقت “.

وقال آخر:” يجب إتلاف العملة، ويجب إتلاف كل متعلقات المحل بالكامل، ويقفل وتُوضع لوحة تحذيرية، منطقة مرض”.