واشنطن : 3 ملايين دولار مقابل رأس داعشي اردني

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، محمد خضر موسى رمضان، المكني بـ”أبو بكر الغريب”.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، أعلنت فيه عن المكافأة التي رصدتها لهذا الغرض.

ورمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في داعش، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم، وفق بيان الخارجية.

وذكر البيان أن “وزير إعلام التنظيم المتطرف” لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض التي يقوم بها داعش.

كما أشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء، بحسب البيان.