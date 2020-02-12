إعفاء العراق من «عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من إيران»

واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 45 يوما

المستقلة / قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما وذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018،

وهدّدت أمريكا معاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنّها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 و120 يوما.

ويعتمد العراق على إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

وأفاد مسؤول عراقي لوكالة ”فرانس برس“ اليوم: إن ”التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة“.

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وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.

وغالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أمريكية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.

ووقع العراق مذكرة تفاهم مع مجموعة ”جنرال إلكتريك“ العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى متخصّصة بالطاقة، إلا أنه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول فيه الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسة من الاضطرابات.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، والمصرف المركزي، المدرجين على اللائحة السوداء الأمريكية، لعقوبات ثانوية.