واشنطن تلوح بمعاقبة تركيا بسبب روسيا

(المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه وبعد شراء منظومات “اس-400” من روسيا، فإن أنقرة قد تخضع لعقوبات في إطار قانون “مواجهة خصوم أمريكا”.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا للتفكير حول عواقب التعاون مع روسيا في سوريا، بحسب ما صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنه “يجب على أنقرة تذكر عواقب التنازلات الاستراتيجية لموسكو لتحقيق أهداف تكتيكية في سوريا”.

وأشار إلى أن الجانب التركي يتعاون مع روسيا وإيران بشكل وثيق بغض النظر عن العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة”.

كما لفت المسؤول إلى أن أنقرة قد تتعرض للعقوبات في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي “اس —400” من روسيا.

وقال ميتشل ان “أنقرة تؤكد أنها اتفقت على شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية اس-400، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي الى فرض عقوبات وفق مادة 231 (مواجهة خصوم أمريكا) وستشارك بشكل سلبي على مشاركة تركيا في برنامج اف-35”.

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تدعو تركيا لتذكر المخاطر المرتبطة بالتعاون مع روسيا بشأن سوريا، لافتة إلى أن واشنطن تريد مساهمة تركيا في دعم عملية “جنيف” ومحاربة داعش ومواجهة توسع النفوذ الروسي الإيراني في سوريا.(النهاية)