واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى حماية المنشآت الأمريكية

المستقلة …علقت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، على استهداف سفارتها في بغداد بالصواريخ مساء أمس.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اطلعت عليه المستقلة، ندعو السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

واضافت، إن “المليشيات الإيرانية في العراق تواصل تهديد أمن البلاد”، مشيرةً، الى أن “أكثر من 14 هجوماً وقع من جانب إيران والميليشيات الموالية لها على أمريكيين في العراق منذ سبتمبر الماضي”، حسب تعبيرها.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن “الوضع في العراق يبقى متأزماً، لأن الميليشيات التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديداً للأمن”.