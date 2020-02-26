واشنطن تدرج أمين عام “حزب الله” العراق على قائمة “الإرهاب”

( المستقلة) …..أدرجت الولايات المتحدة الامريكية اليوم ، الأمين العام لـ “كتائب حزب الله” في العراق، أحمد الحمداوي على ما أسمتها قائمة “الإرهابيين الدوليين الخاصة”.

وقال المنسق في وزارة الخارجية الأمريكية، نثان سيلز، في مؤتمر صحفي، إن “جماعة “كتائب حزب الله” مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، بما فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية بالقرب من كركوك في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، والذي قتل فيه المواطن الأمريكي نورس حميد”.

وبين سيلز أن الإجراء الأمريكي يستهدف حرمان (كتائب حزب الله) من الموارد التي تحتاج إليها للتخطيط للهجمات وتنفيذها في المستقبل موجها الاتهام إلى إيران بأنها تعمل على تقويض سيادة العراق وتحويله إلى “دولة تابعة” له.( النهاية)