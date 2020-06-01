واشنطن تبلغ بغداد استعداد شركاتها لتأهيل قطاع الكهرباء

( المستقلة)… أبلغ السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي الإمارة، إستعداد الشركات الإمريكية للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين “الوزير ماجد مهدي الإمارة إستقبل اليوم الاثنين في مكتبه بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر، الذي قدم تهانيه للوزير بمناسبة تسنمه مهام عمله ومنصبه وزيرا للكهرباء”.

ودعا السفير إلى “تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية، مبدياً “إستعداد الشركات الإمريكية للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة GE مع ملاكات الوزارة”.

ونوه السفير إلى “إستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والمساهمة الفاعلة لتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين”.

من جانبه أبدى وزير الكهرباء “شكره للسفير الامريكي ورحبَ بتطور العلاقات الأقتصادية بين البلدين ، لافتا إلى أن “الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية ومشيداً برصانة الشركات الإميركية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية”.

واضاف وزير الكهرباء إن “بأن سوق الطاقة العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة”، مشيدا بـ”الإعفاءات الأميركية والتي منحت للعراق مما ساهم في ادامة زخم عمل محطات الإنتاج وبالتالي تحسن أداء الشبكة الوطنية”.( النهاية)