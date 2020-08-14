واشنطن تؤكد انها صادرت شحنة نفط ايرانية كانت متجهه الى فنزويلا

المستقلة /- اعلن مصدر في الإدارة الأميركية، الجمعة، أن النفط الإيراني الذي قامت الولايات المتحدة بمصادرته من على متن أربع ناقلة متجهة إلى فرنسا، يتم نقله إلى سفن أخرى في طريقها إلى الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن المصدر أن السفن الأربع كانت متجهة إلى الولايات المتحدة بعد مشاورات أجرتها السلطات الأميركية مع مالكي السفينة.

وأتى قرار المصادرة تطبيقا لدعوى رفعها المدعون العامون الأميركيون، الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، حاولت إيران شحنها إلى فنزويلا، بحسب تقرير لصحيفة صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تدفق عائدات النفط إلى إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط حسب تعبيرها.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين قولهم، أن السفن الأربع التي تمت مصادرتها في أعالي البحار بموجب الدعوى، هي “لونا” و”باندي”، و”بيرينغ”، و”بيلا”.