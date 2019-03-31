“واشنطن بوست”: أفراد من فريق اغتيال خاشقجي تدربوا في أميركا

(المستقلة)..كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن معلومات جديدة متعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأفادت بأن أفرادا في الفريق الذي قتل خاشقجي تدربوا في الولايات المتحدة.

ونقل الصحفي في واشنطن بوست ديفيد إغناتيوس، عن مصدر سعودي لم يكشف عن هويته، أن “سعوديا قرأ بدقة نص تسجيل التقطه جهاز تنصت وضعته الاستخبارات التركية في القنصلية السعودية باسطنبول، أخبره أن الفريق السعودي كان ينوي خطف خاشقجي ونقله إلى السعودية”.

وأضاف المصدر السعودي، مشيرا إلى ملاحظة في نص التسجيل، أن الصحفي تلقى حقنة شديد القوة”، قبل أن تتم تغطية رأسه بكيس.

وتابع بالقول: “سمع خاشقجي يصرخ ويقول لا أستطيع أن أتنفس.. لدي ربو.. لا تفعلوا ذلك”، قبل وفاته مباشرة، بحسب النص الحرفي للتسجيل الذي يتحدث عنه المصدر السعودي لـ”واشنطن بوست”.

ووفقا لإغناتيوس الذي يقول إنه تحدث إلى عشرات المصادر السعودية والأميركية دون كشف هوياتهم، فإن بعض أعضاء “فريق التدخل السريع” الذي شكلته الاستخبارات السعودية وأرسلته إلى اسطنبول، “تلقوا تدريبا في الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة أن “الـC.I.A أبلغت وكالات حكومية أخرى أن هذا التدريب على العمليات الخاصة قد يكون أنجز من قبل مجموعة “تيير 1″ (جمعية في أركانساس) بترخيص من الخارجية الأميركية”.

وتابعت أن “هذا التدريب تم قبل قتل خاشقجي ولم يتكرر منذ ذلك الحين”، مؤكدة أن تبادل المعلومات الأمنية الأخرى بين الولايات المتحدة والسعودية معلق أيضا منذ مقتل خاشقجي.

المصدر: روسيا اليوم