واشنطن : الكاظمي يجتمع بمنتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأميركية

المستقلة /- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، استعداد الحكومة العراقية لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق، داعياً البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفي إطار زيارته الحالية الى واشنطن، التقى عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت”، مبيناً ان “الكاظمي رحب في مستهل اللقاء، بأعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، وعبّر عن شكره لحسن الحفاوة والاستقبال”.

وأشار الكاظمي الى “أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية”، مؤكداً “استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق”.

وبيّن الكاظمي أن “الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية”، داعياً “البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير”.

وتابع البيان ان “أعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية ابدوا استعداد الشركات الأمريكية الكبرى للعمل والاستثمار في العراق”، معبرين عن “تفاؤلهم بخطوات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، منذ تولي مهامه في الحكومة”.