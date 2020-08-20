واشنطن : الكاظمي يبحث مع بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين

المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الكاظمي استقبل بومبيو في مقر اقامته في واشنطن ، وبحث معه اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات ” .

واضاف انه :” جرى التطرق الى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب والحوار الستراتيجي بين البلدين ” .