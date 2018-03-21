واسط وبغداد وكركوك تهيمن على بطولة الجامعات العراقية بتنس الطاولة والريشة الطائرة

(المستقلة).. هيمنت فرق جامعات واسط وبغداد وكركوك على منافسات بطولة الجامعات العراقية بتنس الطاولة والريشة الطائرة التي جرت على ملاعب الجامعة المستنصرية.

وأحرز فريق جامعة واسط لقب بطولة الجامعات العراقية بالريشة الطائرة للطلاب، فيما أحرز فريق جامعة بفداد لقب بطولة الطالبات، كما أحرز فريق جامعة كركوك لقب بطولة تنس الطاولة للطلاب بينما ذهب لقب الطالبات الى فريق جامعة بغداد.

وقال مدير قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي حسام المؤمن أن منافسات البطولة التي استضافتها القاعة المغلقة لكلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية شهدت مشاركة 38 جامعة حكومية وكلية اهلية من مختلف محافظات العراق، حيث قدم المشاركون من الطلاب والطالبات مستويات عالية ومشجعة نالت استحسان المتابعين والجماهير التي حضرت المنافسات.

واشار المؤمن الى ان قسم النشاطات الطلابية لديه اجندة حافلة من النشاطات والبطولات والمهرجانات الرياضية والكشفية والفنية والثقافية الداخلية والخارجية للموسم الدراسي الحالي.

منافسات قوية في ختام بطولة الريشة الطائرة

وشهد اليوم الأخير من منافسات بطولة الجامعات العراقية بالريشة الطائرة مباريات قوية بين الفرق التي نجحت بالتأهل الى الدور الحاسم، حيث تمكن فريق جامعة واسط من احراز اللقب بعد فوزه على فريق جامعة بابل في المباراة التي قادها الحكم أسامة عدنان علي، وقدم بها اللاعبون مستويات عالية وتفاعل معها الجمهور الذي كان متواجداً على المدرجات، فيما أحرز المركز الثالث فريق جامعة كربلاء والثالث مكرر فريق جامعة الأسراء.

وفي منافسات الطالبات للريشة الطائرة تمكن فريق جامعة بغداد من احراز اللقب بعد تحقيق فوز مستحق على فريق جامعة المثنى في المباراة التي قادها الحكم رعد حسين، فيما جاء فريق جامعة كربلاء بالمركز الثالث وفريق جامعة واسط بالمركز الثالث مكرر.

كركوك وبغداد يتوجون بلقب تنس الطاولة

وفي منافسات بطولة تنس الطاولة للطلاب تمكن فريق جامعة كركوك من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على فريق جامعة ميسان فيما أحرز فريق الجامعة الإسلامية المركز الثالث وفريق كلية الحلة المركز الثالث مكرر، فيما أحرز فريق جامعة بغداد لقب بطولة الطالبات بعد الفوز على فريق جامعة كركوك فيما جاء فريقا الجامعة العراقية والتكنولوجية بالمركز الثالث مكرر.

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والمداليات على الفرق الفائزة في منافسات البطولة.