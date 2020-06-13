واسط تسجل 180 اصابة جديدة فيروس كورونا

( المستقلة)… افاد مصدر طبي مسؤول بتسجيل معدل اصابات جديد بفيروس كورونا هي الاعلى في محافظة واسط.

وقال المصدر لل ( المستقلة)… اليوم السبت ان نتائج الفحوصات المختبرية لهذا اليوم اظهرت تشخيص 180 حالة اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وكانت دائرة صحة محافظة واسط، اعلنت الخميس عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد–١٩.

وذكر بيان للدائرة أن الإصابات المشخصة لهذا اليوم بلغت 233 إصابة موجبة بفيروس كورونا.

وأوضح أن “عدد الإصابات التراكمي وصل إلى 765، وحالات الشفاء التراكمي 109، فيما بلغ عدد الوفيات 15 حالة والرقود 641.( النهاية)