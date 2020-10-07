واتساب يعلن عن قائمة هواتف يتوقف عن العمل بها بداية 2021

ولهذا السبب، يشارك موقع “entrepreneur”، قائمة بالهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و أندرويد Android ، والتي سيتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب عن العمل فيها مع بداية العام القادم 2021.

ويشار إلى أن تطبيق واتساب WhatsApp، سيستمر في العمل على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدءا من الإصدار 4.0.3 أو الأحدث، وعلى أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.

سامسونج

وسيتوقف دعم واتساب نهائيا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وهي: سامسونج جلاكسي اس2 Samsung Galaxy S2، وموتورولا درويد رازر Motorola Droid Razr، إل جي أوبتيموس الأسود LG Optimus Black، وHTC Desire.

آيفون

وبينما سيتوقف واتساب نهائيا عن أربعة إصدارات من هواتف آيفون، وهي آيفون اس4 Iphone 4s، وآيفون 5 iPhone 5، وIphone 5c، بالإضافة إلى Iphone 5s.

لذا إذا كنت من مستخدمي هواتف التي تعمل بنظام الأندرويد يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، فيمكنك الانتقال إلى “الإعدادات settings”، ثم حول “الهاتف about phone”، ثم “معلومات البرنامج system”.

وأما بالنسبة لهواتف آيفون إذا كنت تود معرفة أي نظام تشغيل يستخدمه آيفون iPhone الخاص بك، انتقل إلى “الإعدادات settings”، ثم “عام” ، ثم “تحديث البرنامج”، وسيتم عرض الإصدار الحالي لديك.