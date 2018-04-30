“واتساب” يطلق تطبيقا للسواق أثناء القيادة

(المستقلة)..أطلق تطبيق واتساب تحديثاً جديداً، فعل من خلاله عمل التطبيق عبر خدمة “CarPlay” من شركة “آبل”.

وعند تنزيل التحديث يظهر زر واتساب بشكل تلقائي على شاشة المعلومات في السيارة عند توصيل هاتف “آيفون”.

والتحديث الجديد لن يعطي واتساب في السيارة الميزات نفسها للتطبيق الموجود على الهواتف، وسيعرض فقط الرسائل الواردة مع إمكانية التراسل عبر الإملاء الصوتي، أي أنه عند استلام الرسائل المكتوبة، ستقوم سيري بقراءتها عبر مكبّرات الصوت في السيارة وإرسال رسالة جديدة من خلال الإملاء الصوتي، وذلك منعاً لتَلهّي السائق أثناء القيادة.

ويعود حصر ميزات التطبيق عند اتصاله بخدمة “CarPlay” في السيارة الى الشروط الصارمة التي تضعها هيئات المرور في أوروبا وأميركا، والتي تحدد بشكل مباشر عبر قوانين صارمة كيفية عمل أجهزة التواصل في المقصورة للحدّ من فقدان السائق لتركيزه أثناء القيادة.