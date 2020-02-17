«واتسآب».. التطبيق الأكثر شعبية على وجه الأرض يصدر 5 تحذيرات لمستخدميه

(المستقلة) / أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتسآب، والمملوك لشركة فيسبوك الأمريكية، مؤخرًا، أن لديه الآن ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، ما يجعله أكبر تطبيق دردشة على هذا الكوكب، ومع وجود الكثير من المستخدمين، يصبح التطبيق هدفًا رئيسيًا للهجمات الإلكترونية وانتشار الرسائل الضارة.

وبحسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية، فإن فريق عمل واتساب وضع ذلك في الاعتبار، وأصدر مؤخرا بعض النصائح والتحذيرات الخاصة بكيفية الحفاظ على الأمان، لكل المستخدمين بجميع أنحاء العالم، سواء أندرويد أو أي أو إس.

تفعيل التحقق من خطوتين

يضيف التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الحماية عن طريق طلب رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام عند إعادة تعيين حساب واتسآب والتحقق منه، ويساعد ذلك في منع الوصول إلى حسابك في حال سرقة بطاقة SIM الخاصة بك أو تعرض رقم هاتفك للخطر.

يعد إعداد التحقق من خطوتين بسيطًا ويمكن العثور عليه من خلال الخطوات التالية:

فتح إعدادات واتساب على هاتفك

ثم اختيار “الأمان” من القائمة

عندها ستجد خيار “التأكيد بخطوتين”، قم بتفعيله.

تحديث خصوصية ملف التعريف دائما

لدى كل مستخدم القدرة على التحكم في التفاصيل التي يشاركها مع الآخرين على واتساب في ملفه الشخصي، ويتيح تطبيق واتساب أن يقرر أي شخص من يرى معلومات ملفه الشخصي.

في أي وقت، يمكن تقييد آخر ظهور للمستخدم، صورة الملف الشخصي، الحالة، وكل ذلك موجود ضمن ضمن قائمة إعدادات خصوصية، التي يمكن الذهاب إليها عن طريق:

فتح قائمة الإعدادات

اختيار منها الحساب

ثم فتح قائمة الخصوصية

تنظيم إعدادات الخصوصية للمجموعات

يمكّنك إعداد “خصوصية المجموعة” من التحكم في من يضيفك إلى مجموعة دردشة في واتساب، مما يتيح لك اختيار المجموعة التي تريد أن تكون جزءًا منها ورفض لتي لا تريدها.

لتمكين هذا الخيار، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في تطبيقك

ثم انقر فوق الحساب> الخصوصية> المجموعات

حدد أحد الخيارات الثلاثة: “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”.

قفل واتساب باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه

يوفر واتساب لمستخدميه القدرة على إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتهم باستخدام Touch ID وFace ID في هواتف أيفون وقفل Fingerprint لنظام أندرويد.

لتمكين Android Fingerprint أو Touch ID وFace ID، اتبع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات

ثم اختيار الحساب

ثم فتح “الخصوصية”، وهناك ستجد خيار “بصمة الوجه أو الإصبع”، قم بتفعيلها.

تحديث التطبيق بانتظام

يقول واتساب إنه يعمل باستمرار على تحسين خدمته للمستخدمين، لهذا السبب تتضمن العديد من التحديثات ميزات أمان جديدة ومحسّنة، ولضمان أن مستوى الأمان الخاص بك دائمًا على أعلى مستوى، تأكد من واتساب على أحدث إصدار متاح.

إذا لم يكن إعداد التحديث التلقائي لهاتفك قيد التشغيل، فستحتاج إلى تحديثه يدويًا بالانتقال إلى متجر تطبيقات هاتفك، والبحث عن واتساب، والضغط على “التحديث”.