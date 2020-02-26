وائل كفوري يعترف بحبه لنوال الزغبي بعد طلاقها

المستقلة /أثار المطرب اللبناني وائل كفوري، الجدل بعد تغريدة اعترف فيها بحبه لمواطنته الفنانة نوال الزغبي.

وجاء اعتراف وائل كفوري لنوال الزغبي بعدما فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها، من خلال إعلانها خبر طلاقها رسميا، أثناء استضافتها في برنامج “منا وجر”، المذاع على فضائية “إم تي في”.

واستعان كفوري في اعترافه بحبه للزغبي بعنوان دويتو أغنية “مين حبيبي أنا” والتي شاركته الزغبي في غنائها منذ 22 عاما، حيث غرد على حسابه بموقع تويتر، قائلا: “إلي سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي.. نوال الزغبي القوية”، وأضاف كفوري مؤكدا: “ما بنكر إني حبيتك…”.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة كفوري بالكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالتهنئة، ومن بين التعليقات: “بتلبقوا لبعض .. تجوَّزوا وحقّقوا لي حلمي”، وقالت أخرى: “لابقين لبعض عفكرة”، وفي تغريدة أخرى: “ياريت تتزوجو”.

وأعلنت الزغبي مساء أمس خبر طلاقها، وقالت المطرب اللبنانية: “أنا فعليا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم”.