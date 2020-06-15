وائل كفوري ” مش مبسوط”

(المستقلة)..على هامش إحيائه حفلته الأونلاين الأولى في اليومين الأخيرين، أعلن النجم وائل كفوري، في حديث لبرنامج “mbc trending”، أنه يرغب في إصدار عمل غنائي جديد إلا أن الأوضاع الإقتصادية والنفسية السيئة في لبنان تمنعه من ذلك.

وقال اثناء المقابلة: “كلما جينا بدنا نحضّر منحسّ الأمور ما عم تتحسن، مش عم يصير عنا هالإندفاع. الفنان بيشتغل للناس واذا الناس مش مبسوطة، أنا كمان مش مبسوط والشاعر مش مبسوط والملحن مش مبسوط”.

وتحدّث كفوري أيضاً عن كيفية قضائه الوقت في الحجر المنزلي مع استمرار انتشار فيروس كورونا، فقال بعفوية: “شوية رياضة بس أكتر أكل”.

المصدر: MBC.net