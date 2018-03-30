وائل جسار (يقيم) لجنة تحكيم (ذا فويس)

(المستقلة)..تحدّث الفنان وائل جسار عن برنامج (ذا فويس)، قائلا: “أنا كفنان في حال كنتُ موجوداً في البرنامج، يجب أن أملأ مركزي بعيداً عن الصخب. يوجد الكثير من الصخب، وتسلية أكثر منها تقييماً فنياً”.

واستدرك بالقول “أنا أتحدّث عن نفسي وليس عن غيري في حال كنتُ في هذا الموقع، يهمّني أن أقيّم الصوت وأن أكون هادئاً وجدياً. لكني أعود وأكرر أن لكل شخص كاراكتر خاصاً به. غير أنه بالنسبة إلى الناس فهم قد يحبون المزاح ويجدون فيه هضامة، وربما لو شاهدوني ووجدوني جدياً قد يقولون عني ثقيل الظل”.

وعن رأيه في لجنة تحكيم الموسم الجديد، قال الجسار في مقابلة مع جريدة الراي الكويتية، “لا أريد مشاكل، عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة. أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد. وعندما أعبّر عن رأيي سأُتَّهَم بالغيرة أو الحسد، ولذلك أترك للناس أن تقيّم”، حسب موقع النشرة.

ووصف جسار الفنان محمد حماقي بأنه “يبدو راقياً جداً، وهو ذكّرني بكاظم الساهر وهو يملأ مكانه”.