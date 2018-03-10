وائل جسار أول مطرب لبناني يغني في السعودية

(المستقلة)..أعلن المطرب وائل جسار استعداده لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، ليكون بذلك أول مطرب لبناني يغني هناك.

ومن المقرر أن يحيي وائل جسار الحفل يوم 6 نيسان/أبريل المقبل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وكتب وائل جسار على صفحته بموقع Facebook بعد اختياره ليكون أول مطرب لبنان يحيي حفلا في السعودية: لشعب السعودية العزيز كثيرا على قلبي.. شكرا جزيلا لرسائلكم وترحيبكم الكبير، فخور جدا وسعادتي كبيرة بتحقيق احد احلامي بالغناء للجمهور السعودي الذواق من على خشبة مسرح في السعودية وتحديدا في جدة (المدينة الاقتصادية).

الفن السعودي يبقى من ابرز الفنون في الوطن العربي ويكفي أن اقول أن عمالقة الفن العربي هم أبناء هذه الارض الطاهرة (محمد عبده وطلاح مداح وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وغيرهم).

السعودية اليوم هي قلب العالم الاسلامي والعربي وعاصمة للسياسة والثقافة والفن، التقيكم قريبا من بلدي الثاني ومع الجمهور السعودي الأقرب لقلبي في ليلة موسيقية استثنائية بإذن الله.