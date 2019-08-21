هيفا وهبي : إليسا هترجع عشان خاطر محبينها

(المستقلة)..أعلنت الفنانة هيفا وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر مكالمة هاتفية مطوّلة مع الأخيرة، نشرت مضمونها على حسابها عبر “تويتر”.

وكتبت:”قد ايه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت”.

وتابعت وهبي:”يا عيب الشوم على كل شخص أذاها، إذا كان بشغل ولا برأي ولا شتيمة ولا بحرب.. تلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق أو الحظ في الفستان يتهجموا مثل الدياب عليها”.

وختمت:”إليسا هترجع عشان خاطر محبينها ومني أنا بقولها، ما تقدمي طبق من ذهب يللي البعض بيتمناه، بلا مافيا بلا بطيخ”.

تغريدة هيفاء على تويتر