هيفاء وياسمين صبري بنفس الفستان مع أبو هشيمة

المستقلة /بعد الاعلان رسميا عن خطوبة الملياردير أحمد أبو هشيمة طليق النجمة هيفاء وهبي على الفنانة المصرية ياسمين صبري، بدأت المقارنة سريعا بين النجمتين واكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة بعدما تبين أن فستان ياسمين صبري التايجر الذي ارتدته في حفل الخطوبة، نسخة طبق الأصل من فستان خطوبة هيفاء على أبو هشيمة.

ياسمين صبري مع ابو هشيمة بنفس فستان هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي قامت بمشاركة الصورتين مع تعليقا كوميدية تساءلت حول سر عشق الملياردير المصري لفساتين التايجر وهل احتفظ بالفستان التي ارتدته هيفاء وهبي وطلب من ياسمين ارتدائه في حفل الخطوبة؟ أم أن الأمر مجرد صدفة غير مخطط لها.