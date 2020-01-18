هيفاء وهبي عن بدء تصوير مسلسلها الرمضانى “أسود فاتح”: توكلنا على الله

المستقلة/ منى شعلان/ بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس الجمعة ، تصوير أولى مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى “أسود فاتح” بعد غياب عاما عن الدراما الرمضانى .

ونشرت هيفاء وهبي، عبر خاصية الأستورى بموقع إنستغرام، صورة كلاكيت ، وعلقت قائلة :” بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير “أسود فاتح”.

وتدور أحداث “أسود فاتح” فى إطار اجتماعي تشويقى ، ومن المقرر تصوير المشاهد مابين القاهرة ، والعاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل ” أسود فاتح”، بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وفى سياق متصل تنتظر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى عرض فيلم “أشباح أوروبا” بدور العرض السينمائى ، فى موسم إجازة رأس السنة، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.