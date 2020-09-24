هيفاء وهبي: شخصيات ” أسود فاتح” متلونة وتطعن بعضها بالظهر

المستقلة.. وصفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي شخصيات مسلسلها الجديد “اسود فاتح” بأنها ” متلونة تبتسم لبعضها مظهرة طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضًا في الظهر”.

وقالت وهبي:” نرى الشخصيات بالعمل تبرر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدة عن الأعين، وتصبح تلك الفظائع والاقترافات خطرة فقط عندما تكون عرضة للانكشاف”.

وعن دورها في المسلسل، تقول هيفاء: “ألعب دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكراً، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها.

ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف تغيّر حياتها، عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاما عليها المواجهة بدهاء”.

وعن نقاط التشابه بينها وبين شخصيتها بالمسلسل قالت هيفاء وهبي : “يجمعني مع رانيا العناد والهدوء والذكاء، رغم أن دم هيفا أخفّ من دم رانيا”.

يذكر أن “أسود فاتح” المقرر عرضه الاحد المقبل من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، فراس سعيد، ناتاشا شوفاني، وظهور خاص لمعتصم النهار ومشاركة روجينا، ومن تأليف أمين جمال؛ إخراج كريم العدل؛ وإنتاج “سيدرز آرت برودكشن”