هيفاء وهبي تواجه أزمة جديدة

(المستقلة)..رغم أن النجمة هيفاء وهبي بدأت تصوير مشاهدها بمسلسل “لعنة كارما” منذ أيام قليلة، في محاولة منها للحاق بسباق الدراما الرمضاني، متحدية كل الأزمات التي طاردت العمل، إلا أنها تواجه أزمة جديدة.

وفي جديد المسلسل، إعتذر الفنان نبيل عيسى الذي كان من المقرر أن يشاركها البطولة عن العمل.

وبرر عيسى اعتذاره بتخوفه من ضيق الوقت، مؤكداً أن تأجيل التصوير لأكثر من مرة، جعله يشعر بأن المسلسل يعاني من عدم الاستقرار، ولن يخرج بالشكل المطلوب .

ومازالت الجهة المنتجة تبحث عن حل سريع لهذه الأزمة سواء بإقناع عيسى بالتراجع عن قراره، أو البحث عن فنان بديل له.