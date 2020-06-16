هيفاء وهبي تكشف عن قضيتها مع “أكبر نصّاب”

(المستقلة)..غردت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر ليل الاثنين، قائلة: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماء والأرض، تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي انت بالآخر تسرق كلّ هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمّنتلك، انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة”.

ونشرت هيفا في تغريدة أخرى نصا قانونيا وهو كناية عن تبليغ رسمي عن استيلاء مدير أعمالها السابق محمد وزيري ومجموعة من أصدقائه على عقارات لها في أحد المشاريع السكنية بمصر.

وتواكب هيفا متابعيها بتفاصيل معركتها القانونية ضد مدير اعمالها السابق، وأضافت في تغريدة: “تاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الاسرة. حضر المحامين و لم يبرز محاميه اي مستند رسمي ولاحتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد ان السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم.”

وأعرب جمهور هيفا ومجموعة من الصحافيين والفنانين عن تضامنهم معها على مواقع التواصل الاجتماعي.