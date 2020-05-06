هيفاء وهبي تقاضي ملحناً بتهمة سرقة 4 ملايين دولار

اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، بسرقة 63 مليون جنيه مصري، او ما يعادل (4,001,346.47 دولار أمريكي)، من حساباتها البنكية عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سويا.

وقال المستشار ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية في مصر إنه حرر محضر ا يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”، مدير أعمال موكلته السابق.

وأوضح المستشار، ان محمد وزيري كان يعمل مديرًا لأعمال موكلته في مصر، وكانت مهمته التعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص موكلته، مبينا أنه كان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها لجميع أعمالها الفنية في أي مجال سواء حفلات غنائية أو تمثيل وإيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.