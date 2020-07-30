هيفاء وهبي تعلن عن خسارة  محمد وزيري قضية إثبات الزواج منها

(المستقلة)..كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري قضية إثبات الزواج التي كان قد تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها .

وقالت هيفاء، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم!”.

وكانت هيفاء حررت قبل شهر محضرًا عن طريق محاميها، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.