(المستقلة)..هيفاء وهبي تطل بدون مكياج وعدسات ملونة…هكذا يبدو شكلها الحقيقي© ليالينا هيفاء وهبي تطل بدون مكياج وعدسات ملونة…هكذا يبدو شكلها الحقيقي

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بخضوعها لجلسة تصوير بملامحها الطبيعية، حيث تخلت عن المكياج الثقيل والعدسات الملونة.

نشر خبير التجميل بسام فتوح صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها هيفاء وهبي، والتي اعتمدت فيها على مكياج ناعم جديد بستايل “No makeup”، كما تخلت عن العدسات الملونة التي ترتديها في أغلب أعمالها، وظهرت وهي تضع منشفة على شعرها.

وعلق بسام فتوح على صورة هيفاء وهبي قائلاً: “وجه الأمل” ثم أضاف في تعليقه: “بالمناسبة هيفاء لا ترتدي عدسات”، تفاعل الجمهور مع صورة هيفاء وهبي الطبيعة التي انتشرت بسرعة البرق فور نشرها، وانهالت عبارات الغزل التي تؤكد على أن ملامحها الحقيقية ناعمة وأكثر جمالاً بدون المكياج الثقيل.

هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

كما دخلت هيفاء وهبي في صراع قضائي مع محمد الوزيري مدير أعمالها السابق، الذي اتهمته بسرقة 63 مليون جنيه منها بموجب التوكيل الذي منحته إياه من أجل تحصيل أجورها في الحفلات والأعمال الفنية التي تجريها في مصر، كما استولى على عدة عقارات لها وحول أحدهم إلى مكتب خاص به.

تطورت أزمة هيفاء وهبي ومحمد الوزيري بعد أن حبس الأخير على ذمة القضية، كما قام محاميها ياسر قنطوش بتقديم بلاغ جديد ضده يتهمه بتزوير عقد زواج عرفي لموكلته، وعلى إثره تحركت النيابة المصرية من أجل استجواب الشهود الموثق أسمائهم في العقد التي تم تداوله عبر مواقع التواصل.

أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبي تصور حالياً مسلسل “أسود فاتح”، مع نخبة من النجوم منهم الفنان السوري معتصم النهار والفنانة روجينا وهو العمل الذي توقف تصويره بسبب وباء كورونا، ثم استأنف فريق العمل التصوير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الكواليس.