هيفاء وهبي تطلق مبادرة لتحدي كورونا

المستقلة /أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تحديها لفيروس “كورونا” المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: “أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona”.

وبذلك، تصبح هيفاء وهبي أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع بين التوعية من فيروس “كورونا” والاستماع لأغانيها.

وتحت هاشتاغ “haifavscorona”، انتشرت العديد من المقاطع المصورة، التي ترصد قيام الأطفال والكبار بغناء أغاني هيفاء وغسل اليدين للوقاية من الفيروس التاجي.

كما تفاعلت الممثلة السورية، كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي، إذ كتبت: “والله ما في أهضم من هيفا وهبي”.

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