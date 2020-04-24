هيفاء وهبي تتحدث عن معاناتها اثناء الحجر المنزلي… فيديو

(المستقلة)..تحدثت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي ، عن معاناتها اثناء فترة الحجر المنزلي، التي تفرضها الحكومة اللبنانية حاليا للحد من تفشي فيروس ” كورونا ” المستجد.

وكشفت وهبي في حديث أجرته مع برنامج “منا وجر” المذاع على فضائية “إم تي في لبنان”، عبر برنامج “سكايب” ، أنها تمكث في منزلها منذ 11 مارس/ آذار، الأمر الذي تسبب في زيادة وزنها.

وقالت وهي مرتدية البيجاما من داخل منزلها: “ياريت أزداد جمالا، ولكني أزداد في أمور أخرى، أزداد في الوزن”.

وتابعت مؤكدة أنها “ستهاجر إلى الشارع فور انتهاء حظر التجوال” بحسب تعبيرها.

وبينما عبرت هيفاء وهبي عن تأثرها من تأجيل عرض أحدث مسلسلاتها التلفزيونية “أسود فاتح” بسبب فيروس “كورونا” المستجد، إلا أنها قالت إن ذلك أفضل لأن التسرع في التصوير كان سيؤثر على جودة العمل، بحسب رأيها.

ومسلسل “أسود فاتح” من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو عمل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، ويشارك في بطولته روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وعن أحدث مشاريعها الفنية، أعلنت هيفاء وهبي عن أنها ستطرح قريبا أغنية ضمن 3 أغنيات كانت حضرتها قبل أزمة ” كورونا “.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لهيفاء وهبي كان في أغنية صديقتها الفنانة اللبنانية إليسا “هنغني كمان وكمان”، التي طرحتها الأسبوع الماضي للترويح عن جمهورها ومتابعيها خلال فترة الحجر المنزلي.