هيفاء وهبى تنتقل لفيلا بالشيخ زايد بسبب مسلسل “لعنة كارما”

(المستقلة) … تصور النجمة هيفاء وهبى مشاهدها فى مسلسل “لعنة كارما”، بمدينة الشيخ زايد بأحد الفيلات هناك، ويستمر التصوير لمدة يومين حيث انتهت هيفاء من تصوير مشاهد الديكور الخاص على الطريق الصحراوى.

وتظهر هيفاء ضمن أحداث المسلسل ترأس عصابة “احتيال” وتتاجر فى التحف والآثار، فضلا عن فساد بعض رجال الأعمال الذين توجه لهم أصابع الاتهام فى بيع وسرقة الآثار، مما يهدد الاقتصاد العام، ويحاكمون على فعلتهم الشنعاء، وعندما تتهم كارما فى بعض القضايا المشبوة، تتعرف على المحامى أحمد صيام، رجل “العبان”، وتتصاعد الأحداث بينهما، حيث يساومها على بعض الأمور، لكى يخلصها من التهم، إلا أن كارما تستطيع أن تلعب به، وتوقعه فى شباكها، ثم تنتقم منه.

المسلسل تأليف عبير سليمان وإخراج خيرى بشارة وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث انضم كل من باسل الزارو ونبيل عيسى وشيرين، وخلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن باقى الأسماء المشاركة فى العمل، والذى يسجل التعاون الثانى بين هيفاء وهبى والمنتج ممدوح شاهين بعد تقديمهما مسلسل “الحرباية” فى شهر رمضان المقبل.