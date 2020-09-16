هيفاء حسين تتعرض للتنمر بسبب زوجها.. وهكذا ردت

المستقلة/ منى شعلان/ آثار تعليق للفنانة البحرينية هيفاء حسين، على متابع لها علق على زواجها من الفنان الإماراتي حبيب غلوم ، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستغرام ، جدلا واسعا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيد لتعليقها وبين معارض على تعليق المتابع.

وكانت هيفاء ، قد نشرت صورة جديدة ، لها وعلقت قائلًة :”شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ ليرد عليها أحد متابعيها قائلا :”على ايش ينفع جمال و انتي متزوجة واحد قد أبوك “.

وردت هيفاء عليه قائلة : “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته .. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل”.

ويشار إلى أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين ، قد شاركت مؤخرا فى مسلسل ” الشهد المر” من ﺇﺧﺮاﺝ: مصطفى رشيد، ﺗﺄﻟﻴﻒ: إسماعيل عبدالله، وبطولة كل من زهرة عرفات وهيفاء حسين وإبراهيم الحساوي وفخرية خميس وحبيب غلوم وعبدالله الطراروة.