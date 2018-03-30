هيفاء حسين تتراجع عن قرار الاعتزال

(المستقلة)..يبدو أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد تراجعت عن قرار اعتزالها التمثيل الذي اتخذته مؤخرا، حيث بدأت تصوير مسلسل جديد يحمل اسم (الخطايا العشر).

الفنانة البحرينية نشرت مجموعة صور لها من كواليس المسلسل الجديد، على حسابها الخاص على موقع (انستجرام) وعلقت قائلة: (اليوم بدأت تصوير المسلسل البحريني (الخطايا العشر) من انتاج الفنان قحطان القحطاني .. تأليف حسين المهدي واخراج علي العلي)، حسب موقع غولولي.

وكانت هيفاء حسين قد أعلنت مؤخرا أنها ستعتزل الفن إلى أن تجد الدور القوي الذي يستطيع أن يعيدها مرة أخرى، حيث قالت: (جمهوري العزيز يؤسفني انقل لكم هذا الخبر بعد ما فكرت طويلا في تنفيذه بجرأة.. يعز علي التوقف عن العطاء لكن رسميا قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل إلى أن أشعر بأن هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع سامحوني على التقصير وتحياتي لكم).