«هيحارب مؤدي».. هجوم حاد على محمد رمضان بسبب عمرو دياب

(المستقلة) – منى شعلان/تعرض الفنان المصري محمد رمضان ، لهجوم حاد من قبل عدد من الشعراء والملحنين ، خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته فى حلقة أمس مع الإعلامى وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، حيث أوضح أن مايتعرضه له من حرب ممنهجة وراءها مطرب مصري شهير، وأشار إلى أن المحامي الذي تكفل بقضية الطيار الموقوف هو محاميه ، قائلا رمضان : المحامي ده كان خصم ليا منذ عدة سنوات، وقدم إنذار لنقابة الموسيقيين والممثليين وطلب إيقافي وإيقاف الحلقة اليوم”.

ولم يذكر الفنان محمد رمضان ، اسم الفنان الشهير الذى يهاجمه ، وفسر البعض أن رمضان ، يقصد الهضبة عمرو دياب ، ليخرج المحامى أشرف عبد العزيز ، عن صمته، محامى الهضبة ،ويرد على محمد رمضان ، خلال تدوينه له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، قائلا :” رداً علي محمد رمضان وما يدعيه انني محامى المطرب الكبير جداً والمشهور فلان الفلانى، ليرد الاستاذ وائل الإبراشي: “أستاذ أشرف عبد العزيز، ويرد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى” فأود تصحيح ذلك بانني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيره علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق.

وتابع: وأيضا شركات انتاج عديده منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الاستاذ أحمد نور والاستاذ ممدوح شاهين والأستاذ ساره الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن ابراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثيراً.

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وأضاف :“أما بخصوص رفع دعوي عليه والقضاء أنصفه فأن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩.

ليرد الملحن المصرى عمرو مصطفي ، ويهاجم محمد رمضان ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، قائلا : “ تقول (نمبر وان) على الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتعتك ماشي ملناش دعوة، لكن عند الغناء والموسيقي بلاش علشان هتزعل، الموسيقي والغناء وعمرو دياب تحديدًا (خط أحمر )، وهو أنت بتمتهن مهنة أو ليك فيها عشان اي حد في المهنة يغير منك ويحاربك، يا ابني أنت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك”.

كما رد الشاعر الغنائي تامر حسين، على تصريحات الفنان محمد رمضان ، قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :“الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى؟، وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء 30 سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبيرمش بيقول “راب” ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو يحاربك مثلاً”.

وأضاف: “ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق وربنا يهدى، وادى رد محامي المطرب عمرو دياب على الاتهام الباطل”.

ووجه رسالة لرمضان قائلا: “ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح ٣٠ سنة على التوالى نتشرف بيك و بانجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمة، الكبير له مقامه واحترامه وتقديره وياريت ننجح بشرف”.

كما هاجم الموزع نادر حمدي، الفنان محمد رمضان ، قائلا فى تدوينه له : “أنا مش غاوي اتكلم أوى بس معلش بقى إحنا عندنا حاجة في بلدنا متفقين عليها وده قليل أننا نتفق بس “اللي مالوش كبير بيشتريله كبير” وإحنا الحمد لله عندنا كبير في المنطقة دي وكبير أوي ومش بس في بلدنا مصر لأ ده في الوطن العربي والعالم كمان فمش منطقي أن إحنا نشوه كمان رموزنا اللي هما اصلاً مش كتير دلوقتي بس عمرو دياب ما ينفعش نتكلم عليه غير في شغله لأن هو ما بيعملش بجد غير شغله و انا شاهد على ده”.

وكان أثار خبر استضافة الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمد رمضان، في أولى حلقات برنامجه “نشرة التاسعة”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، من قِبل الجمهور، الذي يدعوا لمقاطعة الاثنين ، ضمن حملات المقاطعة التى تنادى بمقاطعة أعمال محمد رمضان ، حيث يعكر الذوق العام.