هيثم شغاتي: الحفاظ على اللقب أحد اهداف الشرطة وسنتعاقد مع لاعبين جدد

وتعاقد نادي الشرطة مع شهد لمدة موسمين، خلفاً للمقال الكسندر اليتش.

وقال شهد في مؤتمر صحفي، إن “الشرطة يركز حالياً على الدوري الممتاز، فالحفاظ على لقب الدوري يعد احد اهدافنا هذا الموسم ونطمح ايضاً ان نظهر بمستوى يليق بالطموح بدوري ابطال اسيا”.

وعن حاجة الفريق للاعبين جدد، أكد شهد أنه “لا نستطيع اضافة لاعبين جدد الان بسبب اغلاق سوق الانتقالات، لكن في المستقبل القريب سيتكون من ضمن اولويات عملنا اضافة لاعبين اخرين”.

واضاف ان “الحديث يكثر عن تواجد نجوم بالشرطة، النجم ان يكون بالملعب وليس فقط كأسماء”، مبيناً ان “النتائج لا يتحملها المدرب لوحده وانما الفريق بأكمله من إدارة ولاعبين”.

وبين أن “مفاوضات نادي الشرطة بدأت قبل يومين ولم اتردد بقبول العرض كونه يلبي طموحاتي”.