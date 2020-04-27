هيثم الجبوري : رواتب الموظفين مؤمنة الى شهرين مقبلين وبعدها سنعاني

المستقلة ..اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن سيولة رواتب الموظفين مؤمنة الى شهرين مقبلين، مؤكداً في الوقت نفسه بأن بعد الشهرين في حال استمرار انخفاض النفط سنعاني.

وقال الجبوري في حديث متلفز: “إن “الوضع المالي في البلاد صعب جداً كوننا بلد يعتمد على النفط بنسبة 96 بالمئة واغلب ايراداتنا منه حيث كنا نبيع البرميل الواحد بـ 61 دولاراً اما الان بين 16 الى 18 دولاراً وبالتالي من الطبيعي ان يحصل لدينا عجز كبير، حيث لدينا من 5 الى 6 تريليون دينار عجر مالي كل شهر”، مبيناً أنه “لدينا بعض المتوفر من السيولة في بعض المصارف ونحن مضطرين ان نعطي الضوء الاخضر لوزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي لسد الازمة”.

واضاف انه “الى حد الان لم يصدر اي قرار بتخفيض الرواتب وهذه من صلاحيات الحكومة ونحن كلجنة مالية رافضين لهذا التخفيض ولكن هناك واقع يجب ان نعالجه حيث نمر بظروف صعبة ونحتاج الى افضل الحلول”.

وتابع الجبوري إنه “اذا الغينا كل رواتب الوزاراء والنواب والمسؤولين هذا لا يحل مشاكل الرواتب والازمة المالية التي نمر بها و رواتب كل الوزراء والوكلاء والنواب اقل من 2 بالالف من الموازنة”، مبيناً أنه “اذا استمرت الازمة لشهرين لا يوجد مشكلة كون السيولة المالية موجودة ولكن اذا تعدت اكثر شهرين قد نعاني في ايجاد الحلول”.

واكد الجبوري أنه “قد نلجأ للسندات لسد العجز وتوزيع الرواتب”.