هيتيرا تطلق جهاز راديو جديد متطور ومتعدد الأوضاع لتعزيز الشبكات الخاصة الذكية

(المستقلة)..بعد إطلاق سلسلة “بيه تي سي 60” من أجهزة الراديو المتطورة ومتعددة الأوضاع عام 2017، والتي تجمع بين تقنية الصوت وبيانات النطاق العريض بالغة الأهمية وتوفر محاولة مبتكرة لأعمال النطاق العريض الخاصة بعملاء القطاع، أطلقت شركة “هيتيرا” مؤخراً “بيه تي سي 680″، وهو جهاز راديو جديد متطور ومتعدد الأوضاع يستهدف البيئات الأكثر صرامةً للمهام الحرجة، لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان الاتصالات الصوتية بالغة الأهمية للمستخدمين، مع الحفاظ على عادات التشغيل الخاصة بمستخدمي الشبكات الخاصة التقليدية في الوقت ذاته ودعم نظام التشغيل والتطبيقات الذكية، ما يضمن سرعة الاستجابة وقدرة المعالجة للمهام الحرجة.

أجهزة الراديو المتقدمة تعزز الشبكات الخاصة الذكية

وباعتباره جهاز راديو متقدم، يستند إلى منصة الهاتف الذكي وتصميم الشاشة الكبيرة، يُمكن لجهاز “بيه تي سي 680” إثراء المهام الشائعة وترقيتها، ما يُسهم في تحسين قدرات المستخدمين على المراقبة وكفاءتهم في عملية صنع القرارات وتحقيق اتصال فعال وذكي.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز “بيه تي سي 680” يدعم خدمات تحديد المواقع عبر نظام تحديد الموقع العالمي (“جي بيه إس”)، ونظام “بايدو” للملاحة بالأقمار الصناعية (“بي دي إس”)، ونظام “غاليليو” للملاحة بالأقمار الصناعية، ونظام “غلوناس” للملاحة بالأقمار الاصطناعية، ونظام الأقمار الاصطناعية العاملة بمبدأ شبه السمت “كيو زد إس إس”. وبمساعدة المحطة القاعدية أو تقنية تحديد المواقع باستخدام الشبكات اللاسلكية “واي فاي”، يُمكن لجهاز “بيه تي سي 680” التبديل بسلاسة ما بين المناطق الداخلية والخارجية لتحقيق تتبع وتسجيل مستمرين للموظفين في الخطوط الأمامية والمعدات في المساحة بأكملها.

ويتّسم التطوير الثانوي لأجهزة الراديو التقليدية بالصعوبة والتعقيد. فعندما يحتاج المستخدمون لتطوير وظائف مثل طلبات العمل، والاستفسارات المتعلقة بالمعلومات، تقتصر أجهزة الراديو التقليدية على المنصات ذات النطاق الضيق ولا يمكنها سوى تلبية حاجة المستخدمين من خلال التخصيص. وبخلاف عمليات التطوير الثانوي التقليدية ذات النطاق الضيق، تم إعداد جهاز “بيه تي سي 680” باستخدام واجهة برمجة تطبيقات موحدة ذات نطاق عريض وضيّق. وبعيداً عن القيود التي تفرضها منصات النطاق الضيق، يُمكن استخدام هذا الجهاز مباشرة في شكل تطبيق على أجهزة الراديو المتطورة، وهو مناسب لعملاء القطاع لتخصيص عملية التطوير والحدّ من صعوبة التطوير الثانوي.

وبفضل أوضاع الاتصال المتنوعة، يُمكن لجهاز “بيه تي سي 680” تلبية متطلبات المستخدمين في سيناريوهات مختلفة. ويمكن تكييف الاتصال السلكي عبر منفذ “بيه آي إن” مع ملحقات مختلفة. فعلى سبيل المثال:

التوصيل بكاميرا “في إم 220” المحولة لبناء منصة إرسال مرئية.

التوصيل بسماعات أذن سلكية لضمان الاتصال المريح عند قيادة المستخدمين للدراجات النارية أو قيادتهم للسيارات.

كما يمكن تكييف جهاز “بيه تي سي 680” مع جميع انواع أجهزة العاملة بتقنية البلوتوث لضمان إجراء مكالمات مريحة وخاصة.

التوصيل بالطابعات العاملة بتقنية البلوتوث لطباعة التذاكر في الموقع.

التوصيل بخاتم البلوتوث العامل بتقنية الضغط للتحدث من أجل تأمين الاتصال السريع.

خدمات الربط الشبكي الكامل “تيترا” وضمان الموثوقية

بخلاف معظم أجهزة الراديو العاملة بتقنية التطور طويل الأمد “إل تي إي” المتوافرة في السوق، يدعم جهاز الراديو “بيه تي سي 680” المتطور ومتعدد الأوضاع من “هيتيرا” كامل خدمات الربط الشبكي “تيترا”، بما في ذلك المكالمات الجماعية، والمكالمات القائمة على البث، وتخصيص رقم المجموعة الديناميكي “دي جي إن إيه”، وحزمة البيانات، والمصادقة، والتشفير عبر الأثير، والتشفير من المتكامل. ويلبي الجهاز متطلبات المستخدمين للاتصالات الحرجة والتحكم الموحد بالاتصالات الآمنة. وبالنسبة للعملاء الذين يركزون على خدمة المهام الحرجة، يُمكن للجهاز أن يضمن خدمات الربط الشبكي للمكالمات الصوتية المستقرة مع شبكة ذات نطاق ضيق. وعندما يكون المستخدم داخل منطقة تغطية الشبكة الخاصة، يتم نقل الاتصال الصوتي عبر الشبكة ذات النطاق الضيق؛ أمّا عندما ينتقل المستخدم خارج منطقة تغطية الشبكة الخاصة، ينتقل جهاز الراديو المتطور ومتعدد الأوضاع تلقائياً إلى الشبكة العامة لبثّ الصوت دون تأخير.

وبالإضافة إلى العمليات المريحة والفعالة التي تتم بضغطةٍ واحدة لمستخدمي الشبكة الخاصة، يتمتع جهاز “بيه تي سي 680” بأزرار ومفاتيح متعددة مخصصة:

زر بيضوي للضغط من أجل التحدّث: زر مريح للمس والاستجابات الفورية في حالات الطوارئ.

مفتاح إنذار لحالات الطوارئ القصوى: يمكن تشغيله من أي زاوية

مفتاح ذكي: ميزات مختلفة تستند إلى سيناريوهات الخدمة، مثل إنهاء مكالمات الفيديو بضغطة واحدة، وتسجيل مقاطع الفيديو/الصوت بلمسة واحدة، تبديل سريع بين جهات الاتصال، والتبديل بين القنوات.

قفل الشاشة وفتحها، وفتح الكاميرا، والتبديل بين تسجيل مقاطع الفيديو والصوت، إلغاء النغمة للمكالمات الواردة، أو إنهاء المكالمات.

تدعم المفاتيح الخمسة القابلة للبرمجة عمليات الضغط الطويل والضغط القصير والضغط المزدوج، ويمكن إعدادها من خلال تعليمات وظيفية متعددة لتلبية متطلبات التشغيل السريع للخدمات المختلفة، مثل وظيفة الاتصال بلمسة واحدة، التي تعتبر مريحة وفعالة.

يتم استخدام زر مستوى الصوت / جهات الاتصال متعدد الوظائف لضبط مستوى الصوت تلقائياً. ويمكنكم الضغط عليه لتبديل القناة أو جهة الاتصال.

ونظراً لبيئات العمل المعقدة للمستخدمين، يعتمد جهاز “بيه تي سي 680” التكنولوجيا الحائزة على براءة اختراع لتوسيع الثغرات الأمامية والتصميم الصوتي المهني. يمكن أن يكون أعلى مستوى للصوت 128 ديسيبل. وبفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الميكروفونات، وإلغاء الصدى والحدّ من صوت الرياح، يضمن جهاز “بيه تي سي 680” صوتاً عالياً وواضحاً ويمكن تمييزه بسهولة في البيئات الصاخبة.

وحافظ جهاز “بيه تي سي 680” على الجودة الممتازة التي تتميز بها منتجات شركة “هيتيرا”. ويضمن تقييم “آي بيه 68” مستوىً عالٍ من مقاومة المياه والغبار ويمكن استخدامه حتى بعد غمره في مياه يبلغ عمقها مترين لمدة 4 ساعات. واجتاز جهاز “بيه تي سي 680” المستوى الرابع من شهادة معيار التفريغ الكهربائي “إي إس دي” من اللجنة الكهروتقنية الدولية “آي إي سي”. وبفضل بنيته الخارجية الصلبة والمتينة يمكن للجهاز تحمل الوقوع من ارتفاع 1.5 متر.

المصدر: “ايتوس واير”