هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي

المستقلة /هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الإعلامية السعودية سارة درنداوي، رغم أنها لم تُسمها صريحاً، إلا أنها المقصودة.

حيث قالت هيا الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها عبر تطبيق “سناب شات” أن درنداوي تسعى لإثارة الفتنة في الكويت، وذلك بعد استضافة الأخيرة للممثلة الكويتية حياة الفهد.

وقالت هيا أن استضافة حياة الفهد تهدف لإثارة الفتنة، لأن سارة بحسب تعبيرها “تكره الكويتيين”.

وأضافت هيا: “مع احترامي الشديد لمذيعة وايد تحب الكويت قاعدلنا على الواحدة وتسأل حياة الفهد هذه موعنصرية.. لا مو عنصرية.. نفسي مرة تطلعين على الشاشة الي أنا احترمها واحترم أصحابها ولها الهاشمية والكرامة.. نفسي مرة واحدة تقولين كلمة طيبة عن الكويت مو تتصيدين للكويتين على أي شغلة”.

وأضافت: “يعني الصراحة اتصالك مالو داعي لأن إحنا في وقت ماندور على القيل والقال إحنا في وقت الدعاء والاستنجاد بربنا وفي وقت لازم يكون خليجنا واحد شوفي دول أوروبا شلون طاحو بمرض”.

واستطردت هيا: “لا تسوين فتنة قاعدلنا على الواحدة هذه أستاذة حياة الفهد لما اتصلت بيها وقولي هذه مو عنصرية.. العنصرية عندك إنتي ما تحبين الكويت عنك ما حبيتينا لكن وخري عنا الكويتيين قالوا والكوييتين قالوا وانتي شكو.. عمرك ماحبيتينا ولا دافعت عنا نسيتي انتي شو قلتي عنا”.

وهددت الشعيبي، الإعلامية السعودية، بأنها ستُكرس حسابها عبر “سناب شات” للرد عليها إذا ما أساءت مرة أخرى للكويت، وقالت: “بعد اليوم ورايح ما راح أسكتلك.. أنا كنت أحترمك لكن الحين لا.. والله شوفي إن مرة ثانية اتكلمتي على كويتي أو فنان أو جيتي صوبنا.. هذا سنابي بيكون لك رد فيه.. مو قتك تسوين نميمة ولا وقتك تقومين الدنيا على حياة الفهد”.

وكانت حياة الفهد تحدثت في أحد البرامج التلفزيونية، وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت ورميهم بالصحراء، ما أثار موجة غضب اتجاهها وصلت إلى حد وصفها بـ”العنصرية”.