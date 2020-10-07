هيا الشعيبي تتصدر تريند تويتر بالمملكة وأنباء عن منعها من التمثيل فى الدراما السعودية

المستقلة/منى شعلان/ تصدرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بالمملكة العربية السعودية ، بعد اتهامها بإهانة السعودية ، بعدما نشرت صورة لأمير الكويت الراحل ​​صباح الجابر الأحمد الصباح​​ مع أمير قطر ​​تميم بن حمد آل ثاني​​، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وعلّقت بالقول: “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك”.

الأمر الذي اعتبره المغردين السعوديين ، إهانة للمملكة ، وأنها تقصد بهذه الصورة أن قطر على حق و​السعودية​ على خطأ، في الخلاف الحاصل بينهما ، وطالب عدد منهم بمنع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، من الظهور والمشاركة في الأعمال الفنية السعودية، وخاصة أن الأخيرة كانت سببا في نجاحاتها الفنية حسب تعبيرهم، وهي التي لمع نجمها إلى حد كبير في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي السعودي ، بينما دافع آخرون عنها ، وأنا الأمر لا يستحق هذا الإنتقاد.

وفي سياق متصل، خرجت الشعيبي ، عن صمتها وردت على الإنتقادات والهجوم الذي تعرضت له ، من خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قائلة: “ان قالوا جسد قلت الكويت وان قالوا روح قلت السعودية وان قالوا قلب قلت اهل الدوحة وان قالوا نسم قلت عمان وان قالوا الامان والطيبة في عمرك اقول البحرين اكثر من كده ما اقدر اقول”.

وتابعت: “الحين نحن في حداد وفي عزاء والنميمة والكلام الزايد لا حيودي ولا حيجيب .. قلنا كلمة أحسن الله عزاكم يكفي”، كما عبرت عن مشاعرها الطيبة تجاه السعوديين قائلة: “أنتم الروح وأنتم عارفين والكلام الزايد أنتم عارفين كله كذب”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء تفيد عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع أي عمل تليفزيوني يتضمن وجود الممثلة هيا الشعيبي ، ولكن ليس هناك بيان رسمى من قبل المملكة لتوضيح حقيقة الأمر.

من جديد هيا الشعيبي ترد على اتهامها بالاساءة لـ السعودية ( الجزء الثاني ) pic.twitter.com/xIYsDHAPgF — Celebrity Arabic سلبرتي عربي (@CelebrityArabi1) October 3, 2020