هيئة ذوي الإعاقة تدعو المستفيدين إلى مراجعتها لاستلام الاستمارة الخاصة بإصدار البطاقة الذكية

(المستقلة)..دعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين من راتب المعين المتفرغ من العسكريين والمدنيين الذين استلموا الدفعة الأولى للاشهر (كانون الثاني وشباط واذار) من عام 2019 في بغداد والمحافظات الى مراجعة اقسام الهيئة لاستلام الاستمارة الخاصة بإصدار البطاقة الذكية الماستر كارد.

وقال النائب الاداري لهيئة رعاية ذوي الاعاقة علي جعفر الحلو ان أسماء المستفيدين من راتب المعين المتفرغ سيتم نشرها بواقع ٢٠٠ اسم يوميا على موقع الوزارة الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي العائدة للوزارة والصفحة الرسمية للهيئة وفق تواريخ مثبتة، مشيرا الى ان المراجعة تكون لمقر الهيئة وأقسامها في المحافظات ابتداء من يوم الأحد الموافق 16-6-2019.

واضاف ان راتب المعين المتفرغ لن يتم صرفه لأي مستفيد ما لم يراجع للحصول على بطاقة الماستر كارد خلال التوقيتات المعلنة وحسب قوائم الاسماء التي ستنشر تباعا، لافتا الى انه سيتم العمل بنفس الالية في أقسام الهيئة في المحافظات وكل قسم سيحدد أعداد المراجعين مع نشر أسمائهم في صفحة الفيسبوك الخاصة بكل قسم.

واكد ان الحضور يكون حصرا للمعين فقط مستصحبا معه المستمسكات الأصلية والمصورة للمعين فقط ولا تسلم الاستمارة الخاصة بالماستر كارد الا لصاحب العلاقة تحديدا، داعيا الى الالتزام بالأسماء المعلنة للوجبة الرابعة عشر وتكون المراجعة يوم الخميس الموافق 4/7/2019.