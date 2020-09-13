هيئة النزاهة : صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق

المستقلة … كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادَّ ة (340) من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء .

واكدت أن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهم المدير العام لتربية المحافظة الأسبق؛ على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات”.

ولفتت الدائرة إلى أن “تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى سبق أن قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر ب (2.100.875.000) ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.