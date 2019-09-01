هيئة النزاهة تفصح عن كلفة وتفاصيل المشاريع المتلكئة في كركوك

(المستقلة) … كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن كلفة وتفاصيل المشاريع المتلكئة في محافظة كركوك، مشيرةً إلى إحالة التوصيات التي أقرها الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة تلك المشاريع، وتسجيلها كإخبارات لديها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مجموع المشاريع المتلكئة المتوقفة لأسباب مالية وأمنية في المحافظة بلغ 167 مشروعاً تنقسم إلى مشاريع ممولة مركزياً وأخرى استثمارية”، مبينة أن “تلك المشاريع تشوبها عدة مخالفات إدارية ومالية تمثلت في مخالفات في إجراءات الإحالة، وعدم وجود متابعة جدية من قبل جهات التعاقد، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاقدين المتلكئين”.

وأضافت، أن “مشروع إعداد دراسة وتصميم مجاري محطات معالجة مع شبكات الأمطار ومجاري ثقيلة رئيسة وفرعية مع محطات الرفع الذي بلغت كلفته (136,046,476,455) مليار دينار يعد أبرز المشاريع المتلكئة الممولة مركزياً في المحافظة، إضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في مركز المحافظة بكلفة (145,000,000) مليون دولار أميركي، ومشروع تازة خور ماتو المركزي بقرابة (34,000,000,000) مليار دينار”.

وتابعت، أن “أبرز المشاريع الاستثمارية المتلكئة، كركوك مودرن ستي بكلفة (145,247,867) مليون دولار، ومطار كركوك الدولي بكلفة (93,500,000) مليون دولار إذ كانت نسبة الإنجاز فيه (1%) فقط”، موضحةً أن ” كلفة مشاريع الإسكان الاستثمارية المتلكئة في المحافظة تجاوزت (370,000,000) مليون دولار”.

وأشارت الدائرة، إلى أن “الفريق التحقيقي الذي يرأسه المدير العام لدائرة التحقيقات، تولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات، فضلا عن مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد”.