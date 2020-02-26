هيئة النزاهة تعيد عقار عائد لمديرية الوقف الشيعي بقيمو 700 مليون دينار عراقي

المستقلة … أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من إعادة عقار عائد لمديرية الوقف الشيعي في محافظة كربلاء إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن قيمة العقار التقديرية تبلغ أكثر من (700,000,000) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أشارت إلى أن “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قامت بضبط الأوليات الخاصة بالعقار في جهازي الحاسبة والموبايل العائدين للمجرم مدير التسجيل العقاري الأولى في كربلاء الأسبق، موضحة أن ملاكات المكتب قامت بعملية بحث وتحرٍّ، وجمع المعلومات والانتقال إلى مديريتي الوقف الشيعي والتسجيل العقاري الأولى في كربلاء، وتبيَّـن عدم وجود أوليَّاتٍ لديهم عن عائديَّـة العقار”.

وأضافت الدائرة إنه “تمَّ الانتقال إلى العديد من الجهات الرسمية؛ بغية العثور على أوليات العقار، منها دائرة البحوث في مجلس النواب والهيئة العامة للآثار في وزارة الثقافة، إذ تبيَّن أنه مسجل (وقف صحيح خيري)، لافتة إلى أنه تمَّ إجراء الكشف على العقار الذي يقع في موقع مُميَّز في مركز مدينة كربلاء من قبل مكتب تحقيق الهيئة بدلالة مساحي مديرية التسجيل العقاري الأولى في المحافظة الذي تبلغ مساحته (2 دونم و2 اولك) وتبلغ قيمته التقديرية أكثر من (700,000,000) مليون دينار”.

وأكدت “تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر تسليم العقار إلى مديرية الوقف الشيعي في المحافظة أصولياً. المديرية لم يكن لها علم نهائياً بعائديَّـة العقار إليها”.