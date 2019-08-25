هيئة النزاهة تسترجع 50 مليون دولار من عقد لشركة توزيع المنتوجات النفطية

(المستقلة) …. أفصحت هيأة النزاهة، السبت، عن نتائج عمل فريق التحرِّي والتدقيق الخاصِّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية، مُبيِّنةً استرجاع مبلغ (50,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لخزينة الدولة.
وأكدت الدائرة أن “ديوان الرقابة المالية الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي أيَّد، في كتابٍ مُوجَّهٍ إلى هيأة النزاهة، استرجاع مبلغ (50,181,722) مليون دولارٍ من الشـركة الاستـثمارية لمصلحـة شـركـة تـوزيـع المنتـوجات النفـطيَّـة، التي بدورها أشارت في كتابها إلى الهيأة استرجاع المبلغ المذكور لمصلحتها”.
وشدَّدت على أن “نصب ومعايرة العدَّادات الخاصَّة بمحطة الكهرباء التابعة للشركة الاستثمارية أسفرا عن استرجاع الأموال، وتحديد المبالغ المُستحقة المُترتِّبة بذمَّة الشركة، فضلاً عن إيقاف الهدر في المال العام الذي قد يحصل؛ نتيجة عدم نصب العدَّادات”.