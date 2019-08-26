هيئة النزاهة تحقق في “شبهات تدخل مسؤولين” بتعيين 1000 موظف بنينوى

(المستقلة) … كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن فتحها تحقيقاً في “شبهات” تعيين (1000) موظف في مديرية ماء نينوى بـ”تدخل مباشر” من مسؤولين محليين.

وقالت الدائرة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنها “فتحت تحقيقاً في الموضوع بعد قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الماء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بتنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة وقوائم تعيين (1000) شخص كموظفين بصفة أجور يومية في مديرية ماء نينوى، يشتَبَه بتعيينهم من قبل بعض المسؤولين في المحافظة”.

وأشارت الدائرة، إلى أن “ملاكات المديرية ضبطت الأوليات الخاصة بموضوع تسلم أحد أعضاء مجلس المحافظة لكمية من الوقود؛ لغرض إيصالها إلى مشروع ماء قضاء البعاج دون وجود ما يؤيد تسليمها إلى المشروع”، مبينة أن “الكمية المتسلمة تبلغ (10,000) لتر تم تسلمها من محطة تعبئة القيارة”.

وأضافت الدائرة: “كما تم ضبط أوليات واقعة اقتحام غرفة الحسابات في المديرية خارج أوقات الدوام من قبل أشخاص مجهولين والتحقيق فيها؛ لتحديد الأضرار والمسؤولين عنها، فضلا عن ضبط أوليات تسلم رواتب (23) موظفا في المديرية من قبل أحد الموظفين المنسب إلى حماية أحد أعضاء مجلس المحافظة دون تخويل رسمي من قبل الموظفين”.

وأكدت أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على الهيئة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قررت إجراء التحقيق استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الماء في المحافظة”.