هيئة الحشد تتوقع مزيد من الهجمات ضد مواقع تابعه لها

المستقلة …. كشف مصدر مسؤول في “هيئة الحشد الشعبي”، اليوم الخميس، عن توقعاته بتعرض مقار تابعة للفصائل أو “الحشد” لهجمات جديدة.

وقال المصدر لـ موقع روسيا اليوم ، إن “ما تعرضت له فصائل مسلحة من قصف الليلة الماضية على الحدود مع سوريا، ليست النهاية، فنحن نتوقع ضربات أخرى خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ما زالت تخترق السيادة العراقية وتتعامل دون أي احترام أو أي مسؤولية”.

وتعرضت فصائل مسلحة شيعية أمس إلى قصف من قبل التحالف الدولي، واستهدف القصف “كتائب حزب الله” وحركتي “النجباء” و”سيد الشهداء”، و”لواء حيدريون”، وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد إلى قصف بأكثر من عشرة صواريخ “كاتيوشا”، أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني.

ووصفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، القصف الذي تعرضت له قوات من التحالف الدولي في معسكر التاجي شمالي بغداد، بـ”العمل العدائي”.