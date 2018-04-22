هيئة الحج تحدد موعدا اخيرا لاستلام جوازات الحجاج وتسديد الدفعة الثانية

(المستقلة)..اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ان يوم الاثنين 30 / 4 / 2018 اخر موعد لاستلام جوازات سفر الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي وتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح، اليوم، ان “الهيئة حددت 30 نيسان الجاري اخر موعد لمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج للموسم المقبل وإحضار جوازات سفرهم، وبخلافه يسقط حقهم في المطالبة بمقاعدهم في حال عدم تسديد المبلغ”.

واوضح ان “تكلفة الحج عن طريق الجو تبلغ 4 ملايين و950 الف دينار، فيما تكون 3 ملايين و950 الف دينار عبر البر”.

واشار الكناني الى انه “فيما يخص الفائزين بقرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة فأن اخر موعد لتسديد الدفعة الاولى من تكلفة الحج يكون في يوم 17 / 5 / 2018”.