هيئة الحج والعمرة تدعو الفائزين بقرعة الأعوام الخمسة لاكمال معاملتهم

(المستقلة)… أصدرت هيئة الحج والعمرة بيانا بشأن الفائزين بقرعة الأعوام الخمسة المقبلة، فيما دعتهم الى اكمال معاملتهم.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم ان “الهيئة ستفتح مكاتبها في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث من نيسان لاستقبال الفائزين بالذهاب الى بيت الله الحرام هذا العام لاكمال معاملاتهم”.

وأضاف أنه “على الفائزين بقرعة الحج للأعوام الخمسة المقبلة أيضا مراجعة مكاتب الهيئة اعتبارا من يوم غد، مستصحبين مستمسكاتهم الثبوتية لتثبيت أسمائهم وإنجاز معاملاتهم”.

بذكر ان هيئة الحج والعمرة قد انجزت الاسبوع الماضي اجراء قرعة الحج للأعوام الخمسة المقبلة للمحافظات كافة، ونشرت أسماء جميع الفائزين بها.(النهاية)