هيئة الحج واستمرار المحسوبية في ايفاد موظفيها للحج وباعدادكبيرة

(المستقلة)..كشف مصدر في هيئة الحج والعمرة عن صدور اوامر ادارية بارسال اعدادكبيرة من موظفي الهيئة الى الحج.

وقال المصدر إن أغلب الموفدين يتم اختيارهم بناء على المحسوبية والمنسوبية ،منوها إلى أن الكثير منهم من غير المختصين .

وأشار إلى عدم وجود حاجة ضرورية لايفاد مثل هذه الاعداد ،الذي يتم اختيارهم ليس على اساس تقديم خدمة عامة للحجاج، وانما من اجل الحصول على امتياز مادي كون الايام التي يقضونها في الحج تعد ايفاد رسمي لهم .

واوضح المصدر بأن اغلب مفاصل الهيئة هم من المنتمين لحزب رئيس الهيئة او من الموالين له ، على حساب الكفاءة والمهنية مما كان له الاثر الكبير على عملها وارهاق ميزانية الهيئة وبالتالي شكل زيادة على اسعار المقعد للحاج.

يذكر أن الهيئة أجرت قرعة للراغبين بأداء الحج حتى العام ٢٠٢٢ وأجبرت من ظهرت أسمائهم بدفع مبالغ تتعدى المليوني دينار لكل شخص رغم أنهم ينتظرون اربع سنوات لأداء مراسم الحج ما يعني دخول واردات ضخمة لحساب الهيئة.